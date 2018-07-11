Туроператор Join UP пояснив причини екстреної посадки літака в "Борисполі"

У туристичній компанії пояснили причини екстреної посадки літака рейсу Київ-Анталія

Причиною екстреної аварійної посадки літака рейсу Київ-Анталія, який приземлився в аеропорту "Бориспіль", стала пташка, яка потрапила у двигун літака. Про це йдеться у повідомленні туристичної компанії Join UP у Facebook.

Зазначається, що рейс з туристами авіакомпанії Anda Air вирушив 11 липня 2018 року рейс о 9:09 з аеропорту в Жулянах.

"Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту Бориспіль об 11:07 в зв'язку з попаданням птаха у двигун літака. Посадку виконано успішно", - повідомили у туркомпанії.

Наразі проводиться технічний огляд літака. Після цього відбудеться рейс Київ – Анталья, який перенесено на 14:30.

Крім того, у розкладі пов'язаних рейсів відбулися наступні зміни:

SSV2086 Анталья - ​​Вінниця (перенесений на 17:30)

SSV2085 Вінниця - Анталья (перенесений на 21:00)

SSV2078 Анталья - ​​Кривий Ріг (перенесений на 00.30 12 липня)

SSV2077 Кривий Ріг - Анталья (перенесений на 3:55 12 липня)

SSV2262 Анталья - ​​Київ (перенесений на 7:40 12 липня)

У компанії додали, що туристам цих рейсів туроператор продовжив проживання та харчування в готелях за рахунок компанії.

Нагадаємо, вранці сьогодні, 11 липня, в аеропорту "Бориспіль" здійснив вимушену посадку рейс Київ - Анталія авіакомпанії "Anda Air".

Також усіх 170 українських туристів, які застрягли в турецькому аеропорту Анталії, сьогодні доставлять додому.