Туроператор Join UP пояснив причини екстреної посадки літака в "Борисполі"
У туристичній компанії пояснили причини екстреної посадки літака рейсу Київ-Анталія
Причиною екстреної аварійної посадки літака рейсу Київ-Анталія, який приземлився в аеропорту "Бориспіль", стала пташка, яка потрапила у двигун літака. Про це йдеться у повідомленні туристичної компанії Join UP у Facebook.
Зазначається, що рейс з туристами авіакомпанії Anda Air вирушив 11 липня 2018 року рейс о 9:09 з аеропорту в Жулянах.
"Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту Бориспіль об 11:07 в зв'язку з попаданням птаха у двигун літака. Посадку виконано успішно", - повідомили у туркомпанії.
Наразі проводиться технічний огляд літака. Після цього відбудеться рейс Київ – Анталья, який перенесено на 14:30.
Крім того, у розкладі пов'язаних рейсів відбулися наступні зміни:
- SSV2086 Анталья - Вінниця (перенесений на 17:30)
- SSV2085 Вінниця - Анталья (перенесений на 21:00)
- SSV2078 Анталья - Кривий Ріг (перенесений на 00.30 12 липня)
- SSV2077 Кривий Ріг - Анталья (перенесений на 3:55 12 липня)
- SSV2262 Анталья - Київ (перенесений на 7:40 12 липня)
У компанії додали, що туристам цих рейсів туроператор продовжив проживання та харчування в готелях за рахунок компанії.
Нагадаємо, вранці сьогодні, 11 липня, в аеропорту "Бориспіль" здійснив вимушену посадку рейс Київ - Анталія авіакомпанії "Anda Air".
Також усіх 170 українських туристів, які застрягли в турецькому аеропорту Анталії, сьогодні доставлять додому.