Турнір шести королів: саудити підірвали світовий теніс шаленими призовими

Саудівська Аравія анонсувала виставковий тенісний мега-турнір Six Kings Slam за участю зіркових учасників на чолі з першою ракеткою світу Янніком Зіннером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tennis365 .

На кортах у столиці близькосхідної держави – Ер-Ріяді – зіграють п'ять представників топ-15 світового рейтингу: Яннік Зіннер (№1), Карлос Алькарас (№3), Новак Джоковіч (№4), Даніїл Медвєдєв (№5) та Хольгер Руне (№14). Компанію їм складе зірковий ветеран Рафаель Надаль.

Турнір триватиме з 16 до 19 жовтня. Джоковіч і Надаль розпочнуть змагання одразу з півфіналу. Призовий фонд турніру складе 15 млн доларів. Кожен з тенісистів лише за участь заробить 1,6 млн. А переможцю дістанеться 6 мільйонів, що майже вдвічі перевищує призові Зіннера за тріумфальний US Open.

Учасники Six Kings Slam ризикували порушити правила виступів у турі ATP. Згідно з ними, тенісисти не можуть грати у виставкових змаганнях, які тривають більше двох днів. Натомість Турнір шести королів спершу передбачили триденним.

Утім, Генеральне управління Саудівської Аравії з питань розваг на чолі з Туркі Аль аш-Шейхом знайшли простий вихід зі ситуації. Вони запланували одноденну перерву впродовж турніру. Як наслідок, чвертьфінальні матчі відбудуться 16 жовтня, наступного дня зіграють поєдинки 1/2 фіналу, а фінал і матч за 3-тє місце призначили на 19 жовтня.

Пари 1/4 фіналу Турніру шести королів-2024:

Медвєдєв – Зіннер

Руне – Алькарас

Пари 1/2 фіналу Турніру шести королів-2024: