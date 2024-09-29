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Стародубцева переграла екс-росіянку в третьому колі China Open і не оцінила зміну прапора

Пекін, Неділя 29 вересня 2024 10:22
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Стародубцева переграла екс-росіянку в третьому колі China Open і не оцінила зміну прапора Фото: Юлія Стародубцева стала сенсацією China Open-2024 (odusports.com)
Автор: Антон Федорців

Українка Юлія Стародубцева впевнено здолала вірменську тенісистку Еліну Аванесян на шляху в 1/8 фіналу "тисячника" в Пекіні. Донедавна суперниця була нейтральною спортсменкою з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

China Open, 3-й раунд, жінки

Аванесян – Стародубцева – 0:2 (3:6, 1:6)

У дебюті зустрічі вірменка з брейком спробувала піти у відрив (2:0). Утім, українська тенісистка швидко вирівняла становище, а в середині сету вийшла вперед зі взятою подачею Аванесян (4:3). Вдала гра на власних подачах дозволила Стародубцевій зі ще одним брейком завершити партію у дев'ятому геймі.

Ще впевненіше українка відіграла в другому сеті. Після рівного старту партії вона просто зім'яла опонентку. Аванесян спромоглася взяти один гейм, а потім чинити опір у п'яти наступних. Та всі доступні очки забрала Стародубцева та вирвала путівку в наступний раунд.

У четвертому колі українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння американки Пейтон Стернс і безпрапорної росіянки Анни Калінскої. Їхній матч розпочався після перемоги Стародубцевої. Українка вперше гратиме в 1/8 фіналу турнірів серії WTA 1000.

Аванесян після поразки отримала ще один удар. "Перефарбована" росіянка вирішила, що зміни спортивного громадянства достатньо для рукостискань з українськими спортсменами. Проте, Стародубцева була іншої думки й ритуал проігнорувала.

До слова, напередодні Ястремська зачохлила ракетку в Пекіні після 2-го раунду.

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