Турнір претендентів 2024 виграв Гукеш. Він увійшов в історію

17-річний шахіст з Індії Доммараджу Гукеш несподівано виграв престижний Турнір претендентів 2024.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Chess та ESPN.
Кілька годин тому юний вундеркінд з Індії Доммараджу Гукеш зіграв унічию з Хікару Накамурою, забезпечивши собі перемогу на Турнірі претендентів 2024 року.
17-річний Гукеш увійшов в історію шахів, ставши наймолодшим переможцем FIDE Candidates.
"Зараз я в основному просто радий перемозі на турнірі - мене не дуже хвилює "наймолодший" і всі ці рекорди, але ви знаєте, це приємно чути", - сказав він.
Нагадаємо, українець Ігор Самуненков став наймолодшим шахістом планети з гросмейстерським титулом.
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