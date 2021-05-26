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Турнир Лобановского: молодежная сборная Украины минимально уступила Азербайджану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская молодежная сборная по футболу уступила в первом матче турнира "Кубок Валерия Лобановского". Команда уступила сверстникам из Азербайджана со счетом 0:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Молодежная сборная Украины начала выступление на турнире имени Валерия Лобановского с поражения от команды Азербайджана. Единственный и победный гол в матче гости забили в первом тайме. Отличился Муса Гурбани, который в падении смог замкнуть передачу и направить мяч в ворота украинской команды.

Украинская сборная пыталась отыграться и сумела создать несколько голевых моментов. Так, Михаил Мудрик заработал штрафной и попытался пробить по воротам азербайджанцев низом, но попал в стенку. На 41-й минуте он подал на дальнюю штангу, но его коллеги не смогли завершить пас ударом по воротам.

Второй тайм прошел в равной борьбе без взятия ворот. На 78-й минуте Очередько получил травму и на носилках покинул поле. Ему на замену вышел Муравский.

Напомним, в Киеве с 26 по 28 мая проходит очередной розыгрыш мемориала Валерия Лобановского. В турнире принимают участие молодежные сборные Украины, Азербайджана и Узбекистана.

Турнир памяти Валерия Лобановского (с 2005 года Международный турнир памяти Валерия Лобановского) — основан в честь и память Валерия Лобановского после его смерти 13 мая 2002 года. Идея была инициирована руководством киевского "Динамо". Ежегодно проводится с 2003 года в Киеве.

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