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Турнір Лобановського: молодіжна збірна України мінімально поступилася Азербайджану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Українська молодіжна збірна з футболу поступилася в першому матчі турніру "Кубок Валерія Лобановського". Команда поступилася одноліткам з Азербайджану з рахунком 0:1.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Молодіжна збірна України розпочала виступ на турнірі імені Валерія Лобановського з поразки від команди Азербайджану. Єдиний і переможний гол у матчі гості забили в першому таймі. Відзначився Муса Гурбанов, який в падінні зміг замкнути передачу і направити м'яч у ворота української команди.

Українська збірна намагалася відігратися і зуміла створити кілька гольових моментів. Так, Михайло Мудрик заробив штрафний і спробував пробити по воротах азербайджанців низом, але влучив у стінку. На 41-й хвилині він подав на дальню штангу, але його колеги не змогли завершити пас ударом по воротах.

Другий тайм пройшов у рівній боротьбі без взяття воріт. На 78-й хвилині Очередько отримав травму і на ношах покинув поле. Йому на заміну вийшов Муравський.

Нагадаємо, у Києві з 26 по 28 травня проходить черговий розіграш меморіалу Валерія Лобановського. У турнірі беруть участь молодіжні збірні України, Азербайджану та Узбекистану.

Турнір пам'яті Валерія Лобановського (з 2005 року Міжнародний турнір пам'яті Валерія Лобановського) - заснований на честь і пам'ять Валерія Лобановського після його смерті 13 травня 2002 року. Ідея була ініційована керівництвом київського "Динамо". Щорічно проводиться з 2003 року в Києві.

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