Турнір Лобановського: молодіжна збірна України мінімально поступилася Азербайджану

Молодіжна збірна України розпочала виступ на турнірі імені Валерія Лобановського з поразки від команди Азербайджану. Єдиний і переможний гол у матчі гості забили в першому таймі. Відзначився Муса Гурбанов, який в падінні зміг замкнути передачу і направити м'яч у ворота української команди.

Українська збірна намагалася відігратися і зуміла створити кілька гольових моментів. Так, Михайло Мудрик заробив штрафний і спробував пробити по воротах азербайджанців низом, але влучив у стінку. На 41-й хвилині він подав на дальню штангу, але його колеги не змогли завершити пас ударом по воротах.

Другий тайм пройшов у рівній боротьбі без взяття воріт. На 78-й хвилині Очередько отримав травму і на ношах покинув поле. Йому на заміну вийшов Муравський.