В Туркменистане запретят многоженство с 1 сентября

Президент страны подписал соответствующий закон

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, согласно которому в стране с 1 сентября запрещается многоженство. Текст соответствующей поправки в Семейный кодекс опубликован в газете "Нейтральный Туркменистан".

В документе, под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.

Стоит отметить, что большинство населения в стране исповедует ислам, согласно которому мужчина может иметь до четырех жен. При этом в Уголовном кодексе страны предусмотрено наказание за многоженство. В частности, многоженцу грозит до двух лет исправительных работ или крупный штраф.

Напомним, в прошлом году в канадской провинции Британская Колумбия суд признал виновными в многоженстве двух священнослужителей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, последователей которой называют мормонами.