Украина и Туркменистан будут углублять экономические и политические отношения, - МИД

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министры сделали акцент на вопросах торговли и расширение географии бизнес-проектов на взаимовыгодных для стран условиях

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с заместителем главы Кабинета Министров и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что министры отметили важность интенсивного политического диалога на высоком и высшем уровнях. Отдельный акцент сделали на вопросах торговли и расширение географии бизнес-проектов на взаимовыгодных для стран условиях.

"Глава МИД Украины подчеркнул необходимость активного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и выразил заинтересованность в проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по экономическому и культурно гуманитарному сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Напомним, власти Туркменистана запретили пользоваться средствам массовой информации словом "коронавирус", а также убрали упоминания о COVID-19 из всех информационных брошюр Министерства здравоохранения.

Как сообщало РБК-Украина, Кулеба встретился с послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом и призвал его инвестировать в украинские проекты. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торговли и расширении бизнес-контактов, несмотря на негативное влияние пандемии на мировую экономику.