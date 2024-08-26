Туризм під час війни. Які маршрути під забороною на Прикарпатті
У травні цього року в Івано-Франківській області прикордонники запровадили заборону на відвідування низки туристичних маршрутів. Обмеження стосуються 5-кілометрової зони поблизу кордону з Румунією.
Які туристичні маршрути опинилися під забороною та чи є винятки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Так, під обмеження потрапили туристичні маршрути межах Зеленської, Білоберезької об’єднаних територіальних громад Верховинського району.
Які маршрути під забороною:
- Урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі.
- Полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснарка.
- Вершини Чивчин, Смотрич, Вухатий камінь, Піп Іван, Бребенескул, Пожежевська.
- Менчул, Туркул, Мала Говерла, Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнієв.
- Озеро Марічейка та Кривопільський перевал.
Що заборонено в 5-кілометровій зоні:
- рух транспортних засобів під час комендантської години;
- скупчення транспортних засобів;
- зупинки тривалістю понад 20 хвилин, якщо вони не пов’язані з технічними несправностями;
- рух по дорогах, які відсутні у реєстрах автомобільних доріг та ведуть до кордону;
- заборона підвозити до прикордонної смуги осіб без документів;
- полювання та перевезення зброї без дозволів;
- використання приладів нічного бачення, тепловізорів та радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці;
- використання та польоти легкомоторних та безпілотних літальних апаратів.
Хто може відвідувати заборонені території:
- Особи, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в межах оголошеної зони.
- Власники земельних ділянок у межах зони обмежень.
Але для цього потрібно отримати відповідний дозвіл. Щоб його отримати, потрібно звернутися до прикордонного загону.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про 5 вершин в Карпатах для успішного сходження початківців.
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