Туризм під час війни. Які маршрути під забороною на Прикарпатті

Фото: для туристів закрили низку маршрутів на Прикарпатті (facebook.com FZS Ukraine)

У травні цього року в Івано-Франківській області прикордонники запровадили заборону на відвідування низки туристичних маршрутів. Обмеження стосуються 5-кілометрової зони поблизу кордону з Румунією.

Які туристичні маршрути опинилися під забороною та чи є винятки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, під обмеження потрапили туристичні маршрути межах Зеленської, Білоберезької об’єднаних територіальних громад Верховинського району. Які маршрути під забороною: Урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі.

Полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснарка.

Вершини Чивчин, Смотрич, Вухатий камінь, Піп Іван, Бребенескул, Пожежевська.

Менчул, Туркул, Мала Говерла, Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнієв.

Озеро Марічейка та Кривопільський перевал. Що заборонено в 5-кілометровій зоні: рух транспортних засобів під час комендантської години;

скупчення транспортних засобів;

зупинки тривалістю понад 20 хвилин, якщо вони не пов’язані з технічними несправностями;

рух по дорогах, які відсутні у реєстрах автомобільних доріг та ведуть до кордону;

заборона підвозити до прикордонної смуги осіб без документів;

полювання та перевезення зброї без дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізорів та радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці;

використання та польоти легкомоторних та безпілотних літальних апаратів. Хто може відвідувати заборонені території: Особи, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в межах оголошеної зони.

Власники земельних ділянок у межах зони обмежень. Але для цього потрібно отримати відповідний дозвіл. Щоб його отримати, потрібно звернутися до прикордонного загону.