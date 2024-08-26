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Туризм під час війни. Які маршрути під забороною на Прикарпатті

Івано-Франківськ, Понеділок 26 серпня 2024 18:00
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Туризм під час війни. Які маршрути під забороною на Прикарпатті Фото: для туристів закрили низку маршрутів на Прикарпатті (facebook.com FZS Ukraine)
Автор: Дмитро Левицький

У травні цього року в Івано-Франківській області прикордонники запровадили заборону на відвідування низки туристичних маршрутів. Обмеження стосуються 5-кілометрової зони поблизу кордону з Румунією.

Які туристичні маршрути опинилися під забороною та чи є винятки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, під обмеження потрапили туристичні маршрути межах Зеленської, Білоберезької об’єднаних територіальних громад Верховинського району.

Які маршрути під забороною:

  • Урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі.
  • Полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснарка.
  • Вершини Чивчин, Смотрич, Вухатий камінь, Піп Іван, Бребенескул, Пожежевська.
  • Менчул, Туркул, Мала Говерла, Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнієв.
  • Озеро Марічейка та Кривопільський перевал.

Що заборонено в 5-кілометровій зоні:

  • рух транспортних засобів під час комендантської години;
  • скупчення транспортних засобів;
  • зупинки тривалістю понад 20 хвилин, якщо вони не пов’язані з технічними несправностями;
  • рух по дорогах, які відсутні у реєстрах автомобільних доріг та ведуть до кордону;
  • заборона підвозити до прикордонної смуги осіб без документів;
  • полювання та перевезення зброї без дозволів;
  • використання приладів нічного бачення, тепловізорів та радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці;
  • використання та польоти легкомоторних та безпілотних літальних апаратів.

Хто може відвідувати заборонені території:

  • Особи, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в межах оголошеної зони.
  • Власники земельних ділянок у межах зони обмежень.

Але для цього потрібно отримати відповідний дозвіл. Щоб його отримати, потрібно звернутися до прикордонного загону.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про 5 вершин в Карпатах для успішного сходження початківців.

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