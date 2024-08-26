ua en ru
Пн, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Туризм во время войны. Какие маршруты под запретом на Прикарпатье

Ивано-Франковск, Понедельник 26 августа 2024 18:00
UA EN RU
Туризм во время войны. Какие маршруты под запретом на Прикарпатье Фото: для туристов закрыли ряд маршрутов в Прикарпатье (facebook.com FZS Ukraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

В мае этого года в Ивано-Франковской области пограничники ввели запрет на посещение ряда туристических маршрутов. Ограничения касаются 5-километровой зоны вблизи границы с Румынией.

Какие туристические маршруты оказались под запретом и есть ли исключения, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, под ограничения попали туристические маршруты в пределах Зеленской, Белоберезской объединенных территориальных общин Верховинского района.

Какие маршруты под запретом:

  • Урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы.
  • Долины Кринта, Луковица, Широкая и Веснарка.
  • Вершины Чивчин, Смотрич, Ушастый камень, Поп Иван, Бребенескул, Пожежевская.
  • Менчул, Туркул, Малая Говерла, Брескул, Кострич, Яворник, Попадя, Масленый Прислеп, Гоическая, Дуконя, Пниев.
  • Озеро Маричейка и Кривопольский перевал.

Что запрещено в 5-километровой зоне:

  • движение транспортных средств во время комендантского часа;
  • скопление транспортных средств;
  • остановки свыше 20 минут, если они не связаны с техническими неисправностями;
  • движение по дорогам, отсутствующим в реестрах автомобильных дорог и ведущим к границе;
  • запрет подвозить к пограничной полосе лиц без документов;
  • охота и перевозка оружия без разрешений;
  • использование приборов ночного видения, тепловизоров и радиостанций, кроме установленных на специальной технике;
  • использование и полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов.

Кто может посещать запрещенные территории:

  • Лица, постоянно или временно проживающие или работающие в пределах объявленной зоны.
  • Собственники земельных участков в пределах зоны ограничений.

Но для этого нужно получить соответствующее разрешение. Чтобы его получить, нужно обратиться к пограничному отряду.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о 5 вершинах в Карпатах для успешного восхождения начинающих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Ивано-Франковская область
NEWS
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине