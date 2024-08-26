Туризм во время войны. Какие маршруты под запретом на Прикарпатье
В мае этого года в Ивано-Франковской области пограничники ввели запрет на посещение ряда туристических маршрутов. Ограничения касаются 5-километровой зоны вблизи границы с Румынией.
Какие туристические маршруты оказались под запретом и есть ли исключения, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, под ограничения попали туристические маршруты в пределах Зеленской, Белоберезской объединенных территориальных общин Верховинского района.
Какие маршруты под запретом:
- Урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы.
- Долины Кринта, Луковица, Широкая и Веснарка.
- Вершины Чивчин, Смотрич, Ушастый камень, Поп Иван, Бребенескул, Пожежевская.
- Менчул, Туркул, Малая Говерла, Брескул, Кострич, Яворник, Попадя, Масленый Прислеп, Гоическая, Дуконя, Пниев.
- Озеро Маричейка и Кривопольский перевал.
Что запрещено в 5-километровой зоне:
- движение транспортных средств во время комендантского часа;
- скопление транспортных средств;
- остановки свыше 20 минут, если они не связаны с техническими неисправностями;
- движение по дорогам, отсутствующим в реестрах автомобильных дорог и ведущим к границе;
- запрет подвозить к пограничной полосе лиц без документов;
- охота и перевозка оружия без разрешений;
- использование приборов ночного видения, тепловизоров и радиостанций, кроме установленных на специальной технике;
- использование и полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов.
Кто может посещать запрещенные территории:
- Лица, постоянно или временно проживающие или работающие в пределах объявленной зоны.
- Собственники земельных участков в пределах зоны ограничений.
Но для этого нужно получить соответствующее разрешение. Чтобы его получить, нужно обратиться к пограничному отряду.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о 5 вершинах в Карпатах для успешного восхождения начинающих.
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