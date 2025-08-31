Туризм і переселення в обмін на гроші: WP дізналося плани США на Сектор Гази

Згідно з планом, США управлятимуть зруйнованим війною анклавом щонайменше 10 років. При цьому передбачено його відновлення як туристичного курорту і виробничого центру.

Крім того, в документі, з яким ознайомилося WP, йдеться про тимчасове переселення населення. У 38-сторінковому проєкті йдеться про те, що 2-мільйонне населення Сектора Гази або "добровільно" виїде в іншу країну, або переміститься в закриті зони на території, доки відбуватиметься відновлення.

Раніше Reuters писало, що є пропозиція побудувати великі табори під назвою "Гуманітарні транзитні зони" всередині Гази, і можливо, навіть за її межами, щоб розмістити палестинців. Цей план розроблено Фондом гуманітарної допомоги Газі (GHF), який підтримують США.

Тим часом WP пише, що кожному власнику землі буде запропоновано "цифровий токен" в обмін на право перебудови своєї власності.

Крім того, кожен палестинець, який залишив ділянку, отримає 5 тисяч доларів готівкою і субсидії на оплату оренди на 4 роки. Також протягом року їм буде надано харчування.

Як уточнює The Washington Post, план був розроблений вищевказаним фондом GHF і має назву "Фон відновлення, економічного прискорення і трансформації Гази" (Great Trust).