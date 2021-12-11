Туристи в горах зможуть подати сигнал "SOS" з телефону: як це працюватиме
З нагоди Міжнародного дня гір, в Україні презентували систему GРS-моніторингу. Вона допоможе покращити безпеку туристів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
Завдяки новій системі, мандрівники, у разі небезпеки, зможуть відправляти сигнал "SOS" зі своїми географічними координатами через застосунок, який встановлюється на пристрої Android. Через деякий час він також стане доступним й для користувачів iOS.
Застосунок отримав назву "Порятунок у горах".
"Сама система тестувалась близько пів року, а з вчорашнього дня вона запрацювала на повну", - пише пресслужба.
Чим корисний застосунок:
- він моніторить пересування туристів й туристичних груп, які подорожують гірською місцевістю;
- відслідковує місцеперебування пошуково-рятувальних груп у реальному часі;
- відображає маршрут пересування пошуково-рятувальних груп;
- автоматично приймає й опрацьовує повідомлення про надзвичайні події.
"Функціонал додатку дозволяє верифікованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби повідомлення про НС з точними координатами місця події", - додає пресслужба.