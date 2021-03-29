Не только для туристов, но и для граждан: правила въезда в Норвегию ужесточат

Согласно новым правилам, лица, сделавшие ПЦР-анализ на коронавирус, должны ждать его результаты только на станции тестирования. Правительство предупреждает, что нарушителей будут наказывать штрафом.

Также штрафы грозят и гражданам, которые не предоставят отрицательный тест на коронавирус. Таких людей могут даже не пустить на территорию страны

Кроме того, власти обязали норвежцев и тех, кто имеет постоянное место жительства в стране, предоставлять отрицательный тест на COVID-19 при въезде из стран с высоким риском заражения.

Тест нужно сделать нужно не позднее, чем за 24 часа до пересечения границы.