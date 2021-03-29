Не только для туристов, но и для граждан: правила въезда в Норвегию ужесточат

Норвегия ужесточает правила въезда в страну как для своих граждан, так и для туристов. Новые правила будут действовать с 1 апреля.
Согласно новым правилам, лица, сделавшие ПЦР-анализ на коронавирус, должны ждать его результаты только на станции тестирования. Правительство предупреждает, что нарушителей будут наказывать штрафом.
Также штрафы грозят и гражданам, которые не предоставят отрицательный тест на коронавирус. Таких людей могут даже не пустить на территорию страны
Кроме того, власти обязали норвежцев и тех, кто имеет постоянное место жительства в стране, предоставлять отрицательный тест на COVID-19 при въезде из стран с высоким риском заражения.
Тест нужно сделать нужно не позднее, чем за 24 часа до пересечения границы.
Напомним, Норвежский институт здравоохранения принял решение продлить ограничение на вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Решение об использовании вакцины будет рассмотрено до 15 апреля.
Как писало РБК-Украина, в Норвегии могут оштрафовать премьер-министра Эрну Сольберг за проведение вечеринки. Причиной стало празднование Дня рождения главы правительства, в результате которого были нарушены карантинные ограничения.