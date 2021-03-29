Не тільки для туристів, а й для громадян: правила в'їзду в Норвегію зроблять жорсткішими

Норвегія посилює правила в'їзду у країну як для своїх громадян, так і для туристів. Нові правила будуть діяти з 1 квітня.
Згідно з новими правилами, особи, які зробили ПЛР-аналіз на коронавірус, повинні чекати його результати тільки на станції тестування. Уряд попереджає, що порушників каратимуть штрафом.
Також штрафи загрожують і громадянам, які не нададуть негативний тест на коронавірус. Таких людей можуть навіть не пустити на територію країни
Крім того, влада зобов'язала норвежців і тих, хто має постійне місце проживання у країні, надавати негативний тест на COVID-19 при в'їзді з країн з високим ризиком зараження.
Тест потрібно зробити потрібно не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону.
Нагадаємо, Норвезький інститут охорони здоров'я прийняв рішення продовжити обмеження на вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Рішення про використання вакцини буде розглянуто до 15 квітня.
Як писало РБК-Україна, в Норвегії можуть оштрафувати прем'єр-міністра Ерну Сольберг за проведення вечірки. Причиною стало святкування Дня народження глави уряду, в результаті якого були порушені карантинні обмеження.