Не тільки для туристів, а й для громадян: правила в'їзду в Норвегію зроблять жорсткішими

Згідно з новими правилами, особи, які зробили ПЛР-аналіз на коронавірус, повинні чекати його результати тільки на станції тестування. Уряд попереджає, що порушників каратимуть штрафом.

Також штрафи загрожують і громадянам, які не нададуть негативний тест на коронавірус. Таких людей можуть навіть не пустити на територію країни

Крім того, влада зобов'язала норвежців і тих, хто має постійне місце проживання у країні, надавати негативний тест на COVID-19 при в'їзді з країн з високим ризиком зараження.

Тест потрібно зробити потрібно не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону.