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"Туристичний" бум до Угорщини. Прикордонники затримали ще п'ятьох ухилянтів

П'ятниця 01 грудня 2023 17:00
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"Туристичний" бум до Угорщини. Прикордонники затримали ще п'ятьох ухилянтів Фото: "Туристичний" бум до Угорщини. Прикордонники затримали ще п'ятьох ухилянтів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники затримали ще п'ятьох ухилянтів, які намагались втекти з України до Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Трьох порушників виявили вчора, 30 листопада. Двоє йшли до кордону, третій допомагав їм. Вартість "послуги" становила 6 тисяч доларів з людини. Наразі особа організатора встановлюється.

"Ще двох "мандрівників" зняли з рейсового автобуса, коли ті не змогли пояснити прикордонникам мету приїзду на Закарпаття. За вказівкою невідомого вони мали приїхати у місто Берегово, заплатити по 4000 тисячі доларів і тоді б їх провели через українсько-угорський кордон", - пише пресслужба.

Зазначається, що усі затримані були доставлені до прикордонних підрозділів, на них чекає суд.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Служба безпеки України нещодавно викрила ще 4 "схеми" ухилення від мобілізації. Серед затриманих був посадовець одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області й власник транспортної компанії.

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