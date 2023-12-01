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"Туристический" бум в Венгрию. Пограничники задержали еще пятерых уклонистов

Пятница 01 декабря 2023 17:00
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"Туристический" бум в Венгрию. Пограничники задержали еще пятерых уклонистов Фото: "Туристический" бум в Венгрию. Пограничники задержали еще пятерых уклонистов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники задержали еще пятерых уклонистов, которые пытались сбежать из Украины в Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

Трое нарушителей обнаружены вчера, 30 ноября. Двое шли к границе, третий помогал им. Стоимость "услуги" составляла 6 тысяч долларов с человека. В настоящее время личность организатора устанавливается.

"Еще двух "путешественников" сняли с рейсового автобуса, когда те не смогли объяснить пограничникам цель приезда в Закарпатье. По указанию неизвестного они должны были приехать в город Берегово, заплатить по 4000 тысяч долларов и тогда бы их провели через украинско-венгерскую границу", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что все задержанные были доставлены в пограничные подразделения, их ждет суд.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины недавно разоблачила еще 4 "схемы" уклонения от мобилизации. Среди задержанных был чиновник одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области и владелец транспортной компании.

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