UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туристичні тренди 2024. Що найчастіше шукають мандрівники в Google і чому надають перевагу

Туристичні тренди 2024 року мають свої особливості (фото: unsplash.com)
Автор: Ірина Костенко

Згідно з прогнозами аналітиків, у 2024 році попит на подорожі може побити всі рекорди. З огляду на це у Google розповіли про низку ключових туристичних трендів поточного року, сформованих на основі пошукових запитів користувачів. Вони вказують як на вподобання, так і на очікування мандрівників зі всього світу.

РБК-Україна із посиланням на блог Think with Google розповідає про основні туристичні тенденції поточного року.

Зміст

Чим може бути зумовлений туристичний "бум"

Згідно з інформацією Google, великий попит на подорожі у 2024 році може бути зумовлений, зокрема:

  • відкриттям кордонів після тривалої пандемії COVID-19
  • великою кількістю запланованих на цей рік спортивних подій (наприклад Олімпійські та Паралімпійські ігри у Франції, а також Євро-2024 у Німеччині)
  • суттєвим зростанням серед туристів кількості спонтанних поїздок, особливо "поза сезоном" (коли можна знайти краще співвідношення ціни та якості)

Кожен турист обирає подорож відповідно до своїх уподобань (ілюстрація: thinkwithgoogle.com)

Що важливо для туристів у поточному сезоні

Туристичні Google тренди 2024 року свідчать про те, що мандрівники шукають:

  • "доступної розкоші" з яскравими враженнями
  • літа, повного спорту й розваг
  • самостійних міжнародних подорожей залізницею

Під "доступною розкішшю" йдеться про якісний відпочинок від щоденної рутини та метушні за відносно невелику ціну та з яскравими враженнями.

Таке бажане співвідношення ціни та якості випливає з Google Trends, адже у категорії подорожей запитів за словом "найкращий" помітно більше за "дешевий".

При цьому 54% мандрівників готові платити за підвищення класу проживання, а 47% - за підвищення класу (чи поліпшення обслуговування) авіарейсу або потяга (якщо це не обійдеться занадто дорого). Дехто надає перевагу також проживанню в невеличких, але вишуканих бутік готелях (міні-готелях).

Не цураються мандрівники і більш бюджетних місць відпочинку замість популярних і "розкручених" аналогів.

Експерти прогнозують також збільшення кількості туристів у різних країнах на тлі культурних і спортивних подій - музичних концертів і фестивалів, футбольних і спортивних змагань. 

Очікується, що продаж "глобальних пакетів спортивного туризму" може збільшитись цього року на близько 15%. 

Це пов'язано з тим, що люди шукають різноманітних розваг у різних куточках світу.

Особливу увагу дехто з користувачів звертає і на довгоочікуваний європейський етап туру видатної американської артистки Тейлор Свіфт під назвою Eras.

Насамкінець, все більше людей починають цікавитись так званим "екотуризмом".

З огляду на це особливої популярності набули подорожі залізницею та нічні поїздки, які дозволяють не лише економити на оренді житла, але й дарують унікальний досвід з можливістю побачити світ, долаючи відстані швидко та зручно.

Засинати в одній країні, а просинатися вже в іншій - подобається все більшій кількості людей.

За словами віце-президента з розвитку й президента Великої Британії сервісу Trainline (бронювання квитків на потяги та автобуси Європою), люди все частіше подорожують до сусідніх країн, а залізниця відіграє в цьому дедалі важливішу роль.

"Ми з нетерпінням чекаємо подальшого зростання залізничних мандрівок та відкриття нових міжнародних і нічних маршрутів", - додав він.

Що допомагає мандрівникам планувати відпочинок

Сучасні технології суттєво допомагають людям як під час навчання чи роботи, так і під час відпочинку.

З огляду на це все більшої популярності серед мандрівників набувають інструменти, додатки та сервіси на основі штучного інтелекту.

Вони дозволяють туристам:

  • завчасно спланувати будь-яку подорож
  • отримати персоналізовані пропозиції щодо маршрутів
  • знайти ключову інформацію про культурні чи історичні пам'ятки, або ж інші об'єкти, що ввійдуть до запланованого маршруту
  • придбати найбільш доступні квитки на необхідний транспорт
  • забронювати бюджетні місця в готелі
  • мати "під рукою" безкоштовного місцевого гіда або перекладача
  • уникати стресу й залишатися "зібраними" впродовж всього відпочинку - отримуючи при цьому максимум позитивних емоцій і яскравих вражень

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які міста Європи можуть стати найдешевшими для туристів.

Читайте також, в яких регіонах України та де саме можна відпочити біля водойм під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
GoogleТуризмПодорожіТренди