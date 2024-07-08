Як відпочити в Європі не за всі гроші світу: найдешевші міста для туристів
Літо традиційно вважається сезоном відпусток, отже ті, кому пощастило отримати бажаний відпочинок, намагаються обрати найбільш комфортний для себе туристичний маршрут. Попри загальне уявлення, що подорожувати за кордон - задоволення не з дешевих, деякі міста Європи пропонують відносно бюджетний варіант дозвілля.
РБК-Україна із посиланням на Visit Ukraine розповідає, які міста Європи для туристів можуть стати найдешевшими.
Тирана, Албанія
Тирана - столиця та найбільше місто Республіки Албанія, адміністративний центр області Тирана. Воно утворює одну з 12 самостійних адміністративних одиниць (областей) країни та є найважливішим економічним, фінансовим, політичним і торговим центром республіки.
Нині Тирана зі своєю унікальною архітектурою поступово стає все більш популярним туристичним об'єктом, хоча впродовж тривалого часу місто перебувало в ізоляції на тлі диктатури.
Через місто протікають річки Тирана й Лана. Там створені також чотири штучних озера (Тирана, Паскукані, Фарка, Туфіна) та інші дрібніші водосховища. Навколо озера Тирана розташований Гранд-парк з ботанічним садом і зоопарком.
Тирана (фото: uk.wikipedia.org)
Ніч у бюджетному готелі коштуватиме там від 20 євро.
Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 8-12 євро.
За одноразовий квиток на громадський транспорт потрібно буде сплатити 0,4 євро.
Софія, Болгарія
Софія - столиця, найбільше місто, а також головний культурний та економічний центр Болгарії.
Воно є 14-м за розміром містом у Європейському Союзі й лежить у центральній частині Західної Болгарії, в Софійській котловині. На південь від неї височіє гора Витоша, на захід - гора Люлін, на північ - Стара Планина.
Це давнє та спокійне місто може зачарувати своїх гостей незабутніми краєвидами, справжніми перлинами зі списку ЮНЕСКО, музеями й театрами.
Софія (фото: uk.wikipedia.org)
Ніч у бюджетному готелі може коштувати там від 20 євро.
Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 8-10 євро.
Одноразовий квиток на громадський транспорт - 0,8 євро.
Каунас, Литва
Каунас (відомий також як Ковно) - друге за величиною місто Литви та порт на річці Німан. Воно є великим промисловим центром і вузлом залізничних й автомобільних шляхів до багатьох міст Балтики.
Каунас, оточений 12-ма старовинними фортецями, зв'язаними між собою тунелями, пропонує туристам відвідати різні історичні пам'ятки. Водночас він відомий своєю сучасною архітектурою та парками.
Каунас (фото: uk.wikipedia.org)
Ніч у бюджетному готелі коштуватиме там від 25 євро.
За вечерю в ресторані середнього рівня доведеться викласти близько 10-13 євро.
А ось одноразовий квиток на громадський транспорт обійдеться в 1 євро.
Бухарест, Румунія
Бухарест (або Букарешт) - столиця Румунії, індустріальний та комерційний центр країни, розташований на берегах річки Димбовиці.
За європейськими стандартами Бухарест - не старе місто, адже перші згадки про нього з'являються лише у 1459 році. Попри це місто постійно підтверджує свій статус осередку румунської культури, мистецтва й політики.
Його еклектична архітектура є сумішшю історичного, перехідного, комуністичного й сучасного стилів. У період між двома Світовими війнами завдяки елегантній міській архітектурі та винахідливості міської еліти Бухарест навіть отримав ім'я "Париж Сходу" або "Маленький Париж".
Вважається, що столиця Румунії є одним з найбезпечніших та найдешевших європейських міст.
Бухарест (фото: uk.wikipedia.org)
Ніч у бюджетному готелі може коштувати там від 25 євро.
Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 10-15 євро.
Одноразовий квиток на громадський транспорт - 0,5 євро.
Краків, Польща
Краків - одне з найстаріших міст Польщі, розташоване на березі річки Вісли. Воно є другим за величиною та кількістю мешканців містом після Варшави.
Багата історична спадщина Кракова та його культурні пам'ятки не залишать байдужим нікого. Історичний центр міста з 1978 року належить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Краків (фото: uk.wikipedia.org)
Ніч у бюджетному готелі може коштувати там від 25 євро.
Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 10-12 євро.
Одноразовий квиток на громадський транспорт - 1 євро.
Братислава, Словаччина
Братислава - столиця Словацької республіки у центральній Європі (у період з 1536 до 1784 року - столиця Угорщини).
Місто примітне тим, що є єдиною столицею світу, яка безпосередньо має кордони з двома іншими державами - Австрією та Угорщиною.
Це європейське місто відоме своїми культурними пам'ятками, затишними старовинними вуличками, замками та річковими прогулянками.
Братислава (фото: uk.wikipedia.org)
Ніч у бюджетному готелі коштуватиме там від 30 євро.
Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 10-14 євро.
Одноразовий квиток на громадський транспорт - 1 євро.
Рига, Латвія
Рига - столиця Латвії, а також найбільший політичний, економічний та культурний центр країни. Місто розташоване на березі Ризької затоки Балтійського моря і є найбільшим містом Балтики, заснованим хрестоносцями у 1201 році.
Історичний центр Риги було визнано світовою спадщиною ЮНЕСКО.
Місто відоме своєю архітектурою та культурними заходами. Воно пропонує безліч безкоштовних або недорогих розваг - включно з музеями, галереями та фестивалями.
Рига (фото: uk.wikipedia.org)
Ніч у бюджетному готелі може коштувати там від 30 євро.
Вечеря у ресторані середнього рівня обійдеться у близько 10-14 євро.
За одноразовий квиток на громадський транспорт доведеться сплатити 1,5 євро.
Будапешт, Угорщина
Будапешт - місто на Дунаї та столиця Угорщини, що поєднує в собі красу та велич багатьох культур.
Місто є головним культурним осередком країни, адже саме там розташовані найбільші національні театри, музеї, мистецькі заклади освіти, інші культурні заклади. Крім того, Будапешт відомий своїми термальними ваннами та смачною (хоча й дещо недооціненою) кухнею.
Для українців місто підготувало приємний бонус - безкоштовний проїзд у громадському транспорті.
Будапешт (фото: uk.wikipedia.org)
Ніч у бюджетному готелі може коштувати від 30 євро.
Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 10-15 євро.
Одноразовий квиток на громадський транспорт - 1 євро.
Порту, Португалія
Порту - місто й муніципалітет у Португалії, розташований у західній частині країни, на березі Атлантичного океану, на теренах історичної португальської провінції Дору-Міню.
Порту - друге за розміром місто країни після Лісабону й центр великої північної атлантичної агломерації Велике Порту. Воно вважається одним з найкрасивіших міст у світі та вирізняється бюджетними цінами.
Порту (фото: uk.wikipedia.org)
Ніч у бюджетному готелі може коштувати там від 35 євро.
Вечеря у ресторані середнього рівня - близько 12-15 євро.
Одноразовий квиток на громадський транспорт - 1,5 євро.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Visit Ukraine, Wikipedia.
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