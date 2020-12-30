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Туристам в Турции запретили посещать центры городов в Новый год

Анкара, Среда 30 декабря 2020 14:43
Туристам в Турции запретили посещать центры городов в Новый год
Фото: Стамбул (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Правительство Турции запретило иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центральные части городов, в том числе Стамбула. Список городских территорий попадающих под запрет, определяется властями каждой из 81 провинций.

Об этом сообщает издание Haberler.

"В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования для всех жителей, включая иностранных туристов", - говорится в сообщении.

В Стамбуле для туристов ограничат посещение прежде всего улицы Истикляль, площади Султанахмет, в Анкаре - площади Кызылай, в Измире - площади Гюндогду.

Напомним, на этой неделе Турция также договорилась о покупке вакцины разработки Pfizer. До конца марта страна получит 4,5 млн доз.

Кроме того, Турция будет требовать наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступит в силу с 28 декабря.

Добавим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что вакцинация турецкого населения будет проводиться за государственный счет. Турецкие граждане смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса.

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