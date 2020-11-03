В турецкой Анталье затонул катер с туристами, есть погибший

Фото: катер с туристами затонул в Анталье (twitter.com/YolTV)

В турецкой Анталье потерпел крушение экскурсионный катер, на борту которого находились туристы. Известно о как минимум одном погибшем.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Сообщается, что катер затонул по неизвестной причине примерно в 50-100 метрах от побережья в районе пещеры Калеси Фосфорлу в Алании. Команды береговой охраны спасли 37 человек. Также сообщается об одном погибшем.

Российское генеральное консульство подтвердило, что погиб гражданин Российской Федерации.

Напомним, на прошлой неделе землетрясение обрушилось на турецкий курорт Измир. По состоянию на сегодня известно, что число жертв превысило 100 человек. Поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.

Землетрясение повлекло серьезные разрушения в городе, эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у турецкого побережья в Эгейском море, магнитуда составила 6,6. Подземные толчки достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. На греческом острове Самос под обломками здания погибли два человека.