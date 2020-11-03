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У турецькій Антальї затонув катер з туристами, є загиблий

Анталья, Вівторок 03 листопада 2020 12:30
У турецькій Антальї затонув катер з туристами, є загиблий
Фото: катер з туристами затонув в Антальї (twitter.com/YolTV)
Автор: РБК-Україна

В турецькій Анталії затонув екскурсійний катер, на борту якого знаходилися туристи. Відомо про як мінімум одного загиблого.

Про це повідомляє телеканал TRT Haber.

Повідомляється, що катер затонув з невідомої причини приблизно в 50-100 метрах від узбережжя в районі печери Колес Фосфорлу в Аланії. Команди берегової охорони врятували 37 осіб. Також повідомляється про одного загиблого.

Російське генеральне консульство підтвердило, що загинув громадянин Російської Федерації.

Нагадаємо, минулого тижня землетрус обрушився на турецький курорт Ізмір. Станом на сьогодні відомо, що число жертв перевищило 100 осіб. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

Землетрус спричинив серйозні руйнування в місті, епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився у турецького узбережжя в Егейському морі, магнітуда склала 6,6. Підземні поштовхи досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули двоє осіб.

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