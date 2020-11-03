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Число жертв землетрясения в Турции возросло

Измир, Вторник 03 ноября 2020 03:01
Число жертв землетрясения в Турции возросло
Фото: землетрясение в Турции (twitter.com YusifBabayev200)
Автор: Артур Родивилов

Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 98. Ранее поступила информация о 91 погибшем.

Об этом сообщило во вторник Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Как сообщается, 147 человек продолжают находиться на лечении в больнице. В общем 994 человека получили ранения, из них 847 выписаны из больниц.

Более 100 человек спасли из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в пострадавший от землетрясения район было отправлено около 3500 палаток. Почти 2000 из них были установлены для людей, чьи дома были разрушены.

30 октября днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море.

Также РБК-Украни писало, что подземные толчки достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. На греческом острове Самос под обломками здания погибли два человека.

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