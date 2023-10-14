ua en ru
Сб, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В турецькому готелі виявили тіло топдипломата Росії

Субота 14 жовтня 2023 14:13
UA EN RU
В турецькому готелі виявили тіло топдипломата Росії Фото: Микола Кобринець, керівник департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ РФ (t.me/MID_Russia)
Автор: Сергій Пишкін

Керівника департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ РФ Миколу Кобринеця виявили мертвим у його власному готельному номері в турецькому Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький телеканал NTV.

Зазначається, що дипломат прибув до Стамбулу на зустріч послів. Колеги намагались зв'язатись з ним після того, як він пропустив ранкову зустріч, однак марно. Після цього його тіло виявили в готельному номері.

Згідно з попередніми даними слідства, топдипломат помер від серцевого нападу. Наразі його тіло було доставлено в морг для встановлення точної причини смерті.

Що кажуть росіяни?

Міністерство закордонних справ країни-терориста підтвердило смерть 62-річного дипломата. Стверджується, що Кобринець помер 12 жовтня. Водночас причини чи інші подробиці його смерті не розкриваються.

Чим відзначився Кобринець в Росії?

Як пише МЗС терористів, свого часу Кобринець працював на різних посадах у Центральному апараті та за кордоном. З 2006 по 2011 року був заступником постійного представника Росії в Європейському союзі.

Зокрема:

  • з 2011 по 2012 рік очолював посаду заступника директора Департаменту загальноєвропейського співробітництва;
  • з 2012 по 2019 рік обіймав посаду заступника директора Департаменту міжнародного співробітництва Уряду Російської Федерації;
  • у 2019 році очолив Департамент загальноєвропейського співробітництва.

Був відзначений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" ІІ ступеня, орденом Дружби й почесною грамотою президента Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Турция
NEWS
Російські атаки на Авдіївку провалились по всьому місту, - ISW
Російські атаки на Авдіївку провалились по всьому місту, - ISW
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу