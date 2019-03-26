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В турецькому аеропорту сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 16:28
В турецькому аеропорту сталася стрілянина
Фото: в аєропорту Туреччині сталася стрілянина (twitter.com/ritakhoury10)

Двоє поліцейських відкрили у вівторок стрілянину

В аеропорту турецького міста Кайсері двоє поліцейських відкрили стрілянину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.

Повідомляється, що між поліцейськими виникла сварка, потім вони почали стріляти один в одного в зону внутрішніх рейсів. Поранені поліцейські доставлені в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині в місті Терджан в результаті стрілянини в офісі муфтія п'ятеро людей загинули і двоє отримали поранення. Зокрема, під час наради один із співробітників муфтіяту відкрив вогонь по присутніх з пістолета. Стрілець спробував покінчити життя самогубством, був поранений і госпіталізований, згодом він помер у лікарні.

Додамо, в Туреччині в результаті стрілянини в університеті Османгазі загинули чотири людини. Інцидент стався у четвер, 5 квітня, в місті Ескішехіїр. Повідомлялося, що загиблими є науковий співробітник, помічник декана одного з факультетів, співробітник секретаріату факультету і викладач.

Раніше повідомлялося, що в Стамбулі невідомий чоловік з даху обстріляв перехожих з рушниці. Поліція Стамбула затримала чоловіка, який відкрив стрілянину з даху будинку.

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