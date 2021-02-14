Турецкие военные обезвредили более 50 террористов в Ираке

Подразделения вооруженных сил Турции завершили проведение антитеррористической операции в районе Гара на севере Ирака. Во время операции применялись БПЛА.

В ходе операции было обезврежено 53 боевика Рабочей партии Курдистана, которые накануне убили 13 турецких граждан, которых держали в заложниках с 2015 года.

"Было установлено, что в пещере, которая была взята под контроль (ВС Турции - ред.), раньше было застрелено 13 наших граждан. Все причастные к этому убийству были нейтрализованы", - сообщил министр.

Во время операции применялись БПЛА, было поражено 50 целей, включая региональный штаб РПК.