Турецкие военные обезвредили более 50 террористов в Ираке

Подразделения вооруженных сил Турции завершили проведение антитеррористической операции в районе Гара на севере Ирака. Во время операции применялись БПЛА.
Об этом сообщил министр обороны Турции Хулусі Акара.
В ходе операции было обезврежено 53 боевика Рабочей партии Курдистана, которые накануне убили 13 турецких граждан, которых держали в заложниках с 2015 года.
"Было установлено, что в пещере, которая была взята под контроль (ВС Турции - ред.), раньше было застрелено 13 наших граждан. Все причастные к этому убийству были нейтрализованы", - сообщил министр.
Во время операции применялись БПЛА, было поражено 50 целей, включая региональный штаб РПК.
Напомним, Соединенные Штаты направили на военную базу Айн-эль-Асад в Ираке подкрепление. Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 10 февраля США начали вывод своих войск с 15 военных баз в Ираке. При этом Вашингтон пока данную информацию не отреагировал.