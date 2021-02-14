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Турецькі військові знешкодили понад 50 терористів в Іраку

Автор: Даша Харченко

Підрозділи збройних сил Туреччини завершили проведення антитерористичної операції в районі Гара на півночі Іраку. Під час операції застосовувалися БПЛА.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акара.

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В ході операції було знешкоджено 53 бойовиків Робітничої партії Курдистану, які напередодні вбили 13 турецьких громадян, яких тримали в заручниках з 2015 року.

"Було встановлено, що у печері, яка була взята під контроль (ЗС Туреччини - ред.), було раніше застрелено 13 наших громадян. Всі причетні до цього вбивства були нейтралізовані", - повідомив міністр.

Під час операції застосовувалися БПЛА, було уражено 50 цілей, включаючи регіональний штаб РПК.

Нагадаємо, Сполучені Штати направили на військову базу Айн-ель-Асад в Іраку підкріплення. Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 10 лютого США почали виведення своїх військ з 15 військових баз в Іраку. При цьому Вашингтон поки що на дану інформацію не відреагував.

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