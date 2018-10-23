Турецкие националисты разрывают альянс с партией Эрдогана

Фото: Реджеп Эрдоган (twitter.com_jhahnEU)

Раскол с правящей Партией справедливости и развития Эрдогана возник вследствие конфликта вокруг амнистии для некоторых заключенных

Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил о прекращении союза с правящей Партией справедливости и развития Турции накануне муниципальных выборов, которые состоятся в марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Выступая во вторник в парламенте, Бахчели сообщил, что его партия MHP выставит своих кандидатов на местных выборах весной.

Раскол с правящей Партией справедливости и развития Эрдогана возник вследствие конфликта вокруг амнистии для некоторых заключенных, которую предложили националисты.

"Теперь мы проложим свой собственный путь. Мы не планируем вступать в альянс", - сказал Бахчели.

MHP была ключевой частью избирательного альянса Эрдогана во время парламентских и президентских выборов этим летом. Партия Эрдогана не смогла получить парламентское большинство и поэтому нуждается в поддержке националистов.

Отметим, ранее Реджеп Тайип Эрдоган и правящая в Турции Партия справедливости и развития (АКР) заявили о своей победе на выборах.

В ходе параллельных парламентских выборов правящая партия АКР набрала 43%, ее ближайший союзник - Партия националистического движения - 11%, у РНП - 23% голосов, у прокурдской Народно-демократической партии - 11%.