ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Турецкие националисты разрывают альянс с партией Эрдогана

Новости » Политика    23.10.2018 - 21:46
Фото: Реджеп Эрдоган (twitter.com_jhahnEU)
Фото: Реджеп Эрдоган (twitter.com_jhahnEU)

Раскол с правящей Партией справедливости и развития Эрдогана возник вследствие конфликта вокруг амнистии для некоторых заключенных

Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил о прекращении союза с правящей Партией справедливости и развития Турции накануне муниципальных выборов, которые состоятся в марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Выступая во вторник в парламенте, Бахчели сообщил, что его партия MHP выставит своих кандидатов на местных выборах весной.

Раскол с правящей Партией справедливости и развития Эрдогана возник вследствие конфликта вокруг амнистии для некоторых заключенных, которую предложили националисты.

"Теперь мы проложим свой собственный путь. Мы не планируем вступать в альянс", - сказал Бахчели.

MHP была ключевой частью избирательного альянса Эрдогана во время парламентских и президентских выборов этим летом. Партия Эрдогана не смогла получить парламентское большинство и поэтому нуждается в поддержке националистов.

Отметим, ранее Реджеп Тайип Эрдоган и правящая в Турции Партия справедливости и развития (АКР) заявили о своей победе на выборах.

В ходе параллельных парламентских выборов правящая партия АКР набрала 43%, ее ближайший союзник - Партия националистического движения - 11%, у РНП - 23% голосов, у прокурдской Народно-демократической партии - 11%.

Тело журналиста Хашкаджи после убийства расчленили, - CNN Суд Турции освободил пастора США Брансона
Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип Эрдоганнационалисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь