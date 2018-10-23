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Турецькі націоналісти розривають альянс з партією Ердогана

Новини » Політика    23.10.2018 - 21:46
Фото: Реджеп Ердоган (twitter.com_jhahnEU)
Фото: Реджеп Ердоган (twitter.com_jhahnEU)

Розкол з правлячою Партією справедливості і розвитку Ердогана виник внаслідок конфлікту навколо амністії для деяких ув'язнених

Лідер Партії націоналістичного руху (MHP) Девлет Бахчелі заявив про припинення союзу з правлячою Партією справедливості і розвитку Туреччини напередодні муніципальних виборів, які відбудуться в березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Виступаючи у вівторок в парламенті, Бахчелі повідомив, що його партія MHP виставить своїх кандидатів на місцевих виборах навесні.

Розкол з правлячою Партією справедливості і розвитку Ердогана виник внаслідок конфлікту навколо амністії для деяких ув'язнених, яку запропонували націоналісти.

"Тепер ми прокладемо свій власний шлях. Ми не плануємо вступати в альянс", - сказав Бахчелі.

MHP була ключовою частиною виборчого альянсу Ердогана під час парламентських і президентських виборів цього літа. Партія Ердогана не змогла отримати парламентську більшість і тому потребує підтримки націоналістів.

Зазначимо, раніше Реджеп Тайіп Ердоган і правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку (АКР) заявили про свою перемогу на виборах.

У ході паралельних парламентських виборів правляча партія АКР набрала 43%, її найближчий союзник - Партія націоналістичного руху - 11%, у РНП - 23% голосів, у прокурдської Народно-демократичної партії - 11%.

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