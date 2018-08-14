Турецькі компанії відмовляються від реклами товарів із США

Новини Суспільство 14.08.2018 - 13:33
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Turkish Airlines і Turk Telekom відмовляться від реклами американських товарів

Компанія Turkish Airlines оголосила про бойкот реклами США і американських товарів і послуг. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter прес-секретар авіакомпанії Яхья Устюн.

"Turkish Airlines стоїть на боці нашої держави і народу. Відповідні розпорядження віддані нашим агентствам", - написав він.

Турецькі компанії відмовляються від реклами товарів із США

Крім того, про бойкот реклами американських компаній оголосила також телекомунікаційна Turk Telecom - офіційний Twitter-аккаунт компанії перепостив відповідне повідомлення Хамді Атеша, директора з корпоративних комунікацій компанії. Зокрема, Атеш дав інструкції агентствам про блокування реклами.

Турецькі компанії відмовляються від реклами товарів із США
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про заборону на ввезення електроніки із США. Ердоган також заявив, що США намагаються домогтися дестабілізації ситуації в Туреччині.

 

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Турция,  реклама  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС