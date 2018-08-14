Турецькі компанії відмовляються від реклами товарів із США

Turkish Airlines і Turk Telekom відмовляться від реклами американських товарів

Компанія Turkish Airlines оголосила про бойкот реклами США і американських товарів і послуг. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter прес-секретар авіакомпанії Яхья Устюн.

"Turkish Airlines стоїть на боці нашої держави і народу. Відповідні розпорядження віддані нашим агентствам", - написав він.

Крім того, про бойкот реклами американських компаній оголосила також телекомунікаційна Turk Telecom - офіційний Twitter-аккаунт компанії перепостив відповідне повідомлення Хамді Атеша, директора з корпоративних комунікацій компанії. Зокрема, Атеш дав інструкції агентствам про блокування реклами.



Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про заборону на ввезення електроніки із США. Ердоган також заявив, що США намагаються домогтися дестабілізації ситуації в Туреччині.