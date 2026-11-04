Турецкие трубы вытесняют украинские. Минэкономики снова отложило антидемпинговые меры
Рассмотрение окончательных антидемпинговых мер по импорту стальных сварных труб из Турции снова перенесли, на этот раз еще две недели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова в колонке для "Интерфакс-Украина".
Турецкий импорт труб растет
По словам Каленкова, с момента подачи украинскими производителями труб заявления прошло уже больше года. В то же время, предыдущие антидемпинговые меры также не ввели, несмотря на соответствующее обращение бизнеса.
"Откровенно говоря, трудно понять такое промедление", - отметил он.
По данным президента "Укрметаллургпрома", около восьми украинских трубных предприятий продолжают нести убытки, а импорт труб из Турции вырос втрое по сравнению с 2021 годом.
Каленков утверждает, что турецкая продукция вытесняет украинскую благодаря демпинговым ценам, которые могут быть ниже себестоимости производства в Украине.
Отдельным риском он назвал значительный потенциал Турции для дальнейшего наращивания поставок в Украину.
По его словам, свободные производственные мощности турецких предприятий в несколько раз превышают объемы украинского потребления, в то время как на ключевых экспортных рынках - в США, ЕС и Великобритании - относительно турецкой продукции действуют торговые ограничения.
Риски для украинской промышленности
Каленков также обратил внимание на использование отдельных турецких производителей российского металлургического сырья.
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"Страшно представить, что в трубной продукции, используемой для сооружения антидроновых коридоров и других объектов защиты в Украине, из-за отсутствия торговых мер может использоваться российская сталь", - заявил он.
По оценке президента "Укрметаллургпрома", каждый месяц задержки увеличивает давление на украинских производителей. Предприятия теряют заказ, сокращают производство и имеют меньше ресурсов на восстановление.
Каленков также раскритиковал работу Министерства экономики и окружающей среды и руководителя ведомства Александра Кравченко. По его мнению, ведомство фактически самоустранилось от принятия решений, необходимых для защиты украинской промышленности.
"Украинская промышленность ожидает не новых переносов и надуманных причин для отказа, а ответственных и своевременных действий в защиту собственной экономики", - подчеркнул он.
Каленков предупредил, что дальнейшее промедление может иметь более широкие последствия для промышленности.
"В противном случае существует риск, что в ближайшее время консервировать свои мощности будет не только АМКР, но и десятки других украинских производителей. А это десятки тысяч рабочих мест, налоги, валютные поступления", - резюмировал президент "Укрметаллургпрома".
Ранее сообщалось, что турецкий импорт из российского сырья вытесняет украинских трубщиков со своего рынка. Общий объем такого импорта уже сопоставим с годовым производством одного среднего украинского трубного предприятия.