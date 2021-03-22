Турецкая лира рухнула после увольнения Эрдоганом главы центробанка

Турецкая лира в понедельник, 22 марта, упала на 15%, почти до исторического минимума. Это произошло после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган на выходных уволил руководителя центрального банка Наси Агбала.

Лира упала до 8,4850 за доллар, что близко к дневному рекордному минимуму 8,58 в ноябре прошлого года, до назначения Агбала. Затем лира восстановила примерно половину своих потерь после того, как министр финансов Лютфи Эльван заявил, что Турция будет придерживаться правил свободного рынка.

Эрдоган уволил Агбала через два дня после повышения основной ставки на 2%, что должно было остановить инфляцию, которая достигла 16%, и поддержать лиру, которая в ответ поднялась на 3%.

Менее чем за пять месяцев работы Агбал повысил ставки почти на 9 процентных пунктов до 19% и восстановил определенное доверие к политике центробанка.

Сахап Кавчоглу, бывший банкир и депутат от правящей партии, который разделяет неортодоксальное мнение Эрдогана о том, что высокие процентные ставки могут способствовать инфляции, стал третьим главой центрального банка, внезапно назначенным президентом с середины 2019 года.

Увольнение Наси Агбала подтвердило политический контроль, который в течение многих лет наносил ущерб взгляду иностранных инвесторов крупную развивающуюся экономику.

Аналитики считают, что Кавчоглу, вероятно, отменит повышение процентных ставок, которое Агбал осуществил, чтобы укрепить платежный баланс Турции и ее сокращающиеся иностранные резервы.

Аналитик Societe Generale Феникс Кален сказал, что этот шаг оставил Турцию "за точкой невозврата" и предсказал "финансовые потрясения".

Как сообщил агентству Reuters источник, Кавчоглу стремился ослабить опасения инвесторов по поводу резкого поворота от жесткой к мягкой денежно-кредитной политике, заявив в воскресенье генеральным директорам банков, что он не планирует никаких немедленных изменений политики.