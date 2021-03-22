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Турецька ліра впала після звільнення Ердоганом глави центробанку

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 12:46
Турецька ліра впала після звільнення Ердоганом глави центробанку Фото: ліра (dailysabah.com)
Автор: Олександр Білоус

Турецька ліра у понеділок, 22 березня, впала на 15%, майже до історичного мінімуму. Це сталося після того, як президент Реджеп Тайїп Ердоган на вихідних звільнив керівника центрального банку Насі Агбала.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ліра впала до 8,4850 за долар, що близько до денного рекордного мінімуму 8,58 в листопаді минулого року, до призначення Агбала. Потім ліра відновила приблизно половину своїх втрат після того, як міністр фінансів Лютфі Эльван заявив, що Туреччина буде дотримуватися правил вільного ринку.

Ердоган звільнив Агбала через два дні після підвищення основної ставки на 2%, що повинно було зупинити інфляцію, яка досягла 16%, і підтримати ліру, яка у відповідь піднялася на 3%.

Менш ніж за п'ять місяців роботи Агбал підвищив ставки майже на 9 процентних пунктів до 19% і відновив певну довіру до політики центробанку.

Сахап Кавчоглу, колишній банкір і депутат від правлячої партії, який розділяє неортодоксальне думку Ердогана про те, що високі процентні ставки можуть сприяти інфляції, став третім главою центрального банку, раптово призначеним президентом з середини 2019 року.

Звільнення Насі Агбала підтвердило політичний контроль, який протягом багатьох років завдавав шкоди погляду іноземних інвесторів велику економіку, що розвивається.

Аналітики вважають, що Кавчоглу, ймовірно, скасує підвищення процентних ставок, яке Агбал здійснив, щоб зміцнити платіжний баланс Туреччини та її скорочуються іноземні резерви.

Аналітик Societe Generale Фенікс Кален сказав, що цей крок залишив Туреччину "за точкою неповернення" і передбачив "фінансові потрясіння".

Як повідомив агентству Reuters джерело, Кавчоглу прагнув послабити побоювання інвесторів з приводу різкого повороту від жорсткої до м'якої грошово-кредитної політики, заявивши в неділю генеральним директорам банків, що він не планує ніяких негайних змін політики.

Як повідомляло РБК-Україна МВФ відклав виділення траншу кредиту з-за побоювань з приводу зміни глави Національного банку України (НБУ) в липні 2020 року. Тоді зі своєї посади пішов глава НБУ Яків Смолій і заявив про політичний тиск з боку адміністрації президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вважає незалежність Національного банку України життєво важливою складовою для виділення чергового траншу кредиту.

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