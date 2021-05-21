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Турецкая компания будет строить новый автобан Стрый-Мукачево, - "Укравтодор"

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Киев, Пятница 21 мая 2021 12:03
Турецкая компания будет строить новый автобан Стрый-Мукачево, - "Укравтодор" Фото: Александр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: РБК-Украина

"Укравтодор" и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik будут сотрудничать для строительства и эксплуатации новой автомобильной дороги по маршруту Стрый - Мукачево в рамках "Большой стройки" президента. Соответствующий меморандум был подписан в четверг, 20 мая.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

Onur Taahhut Tasimacilik за свой счет осуществит подготовку предложения об осуществлении государственно-частного партнерства. В частности, речь идет о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) реализации проекта.

Как рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков (который по состоянию на 20 мая был назначен парламентом на должность министра инфраструктуры), развитие государственно-частного партнерства в дорожной отрасли является одним направлений, которое Агентство сейчас активно развивает. В этом году уже был подписан аналогичный меморандум с компанией "Автомагистраль-Юг", который касался разработки ТЭО для маршрута Краковец - Броды - Ровно.

"Теперь мы планируем еще один концессионный проект для маршрута Стрый - Мукачево с компанией ООО "ОНУР Конструкцион Интернешнл", которая зарекомендовала себя как надежный подрядчик Укравтодора в ряде проектов", - сказал Кубраков.

По данным "Укравтодора", автобан будет проходить территориями Львовской и Закарпатской областей и будет служить альтернативой участку М-06 Киев - Чоп.

В этом году планируется разработать проектно-сметную документацию. Разработка технико-экономического обоснования позволит спроектировать оптимальный маршрут, а также реализовать проект с максимальным экономическим эффектом для государства. После этого начнутся тендерные процедуры и строительство дороги.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал о ход работ по возведению мостовых переходов в Запорожье, генподрядчиком которых является турецкая компания Onur.

По словам Тимошенко, низовую часть балочного моста планируется завершить уже в этом году.

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