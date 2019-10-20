Турецкая армия после недельной осады заняла город в Сирии

Иллюстративное фото (warontherocks.com)

Турецкая армия после недельной осады заняла сирийский Рас-эль-Айн

Турецкая армия без боя заняла город Рас-эль-Айн на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что бои за этот населенный пункт шли с самого начала военной операции Анкары против курдских формирований.

Занять город туркам удалось после того, как курдские "Сирийские демократические силы" полностью эвакуировали город. На юг из него выехали около 50 единиц автотранспорта, в том числе и машины скорой помощи, на которых вывозили раненых.

Курды покидали город через блокпосты, которые контролировали союзные Турции отряды сирийской оппозиции.

Напомним, один из лидеров курдских "Сирийских демократических сил" Редур Халил заявил, что сирийские курды готовы отойти из приграничных с Турцией районов. По словам Халила, курдские группы выйдут из приграничных районов на северо-востоке Сирии и выполнят предложенное США соглашение о прекращении огня. При этом курдская сторона выставила условие, согласно которому турецкие войска должны позволить курдам эвакуироваться из подконтрольных населенных пунктов.

Ранее Турция и курды обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.