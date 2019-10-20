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Курды впервые заявили о готовности отойти от границы с Турцией

Новости » Политика    20.10.2019 - 13:32
Курды впервые заявили о готовности отойти от границы с Турцией
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Курды потребовали от Турции обеспечить эвакуацию из этих районов

Сирийские курды готовы отойти из приграничных с Турцией районов. Об этом заявил один из лидеров курдских "Сирийских демократических сил" Редур Халил, передает "Радио Свобода".

По словам Халила, курдские группы выйдут из приграничных районов на северо-востоке Сирии и выполнят предложенное США соглашение о прекращении огня. При этом курдская сторона выставила условие, согласно которому турецкие войска должны позволить курдам эвакуироваться из подконтрольных населенных пунктов.

Уточняется, что курдские формирования отойдут на 30 км вглубь сирийской территории на участке длиной 120 км. Отметим, это заявление стало первым публичным признанием возможности выйти из зоны боевых действий.

Напомним, ранее Турция и курды обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Также ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить размещение сирийских правительственных сил в "зоне безопасности" на севере страны во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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