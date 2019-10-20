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Турецька армія після тижневої облоги зайняла місто в Сирії

Новини » Суспільство    20.10.2019 - 17:40
Турецька армія після тижневої облоги зайняла місто в Сирії
Ілюстративне фото (warontherocks.com)

Турецька армія після тижневої облоги зайняла сирійський Рас-ель-Айн

Турецька армія без бою зайняла місто Рас-ель-Айн на півночі Сирії. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Повідомляється, що бої за цей населений пункт йшли з самого початку військової операції Анкари проти курдських формувань.

Зайняти місто туркам вдалося після того, як курдські "Сирійські демократичні сили" повністю евакуювали місто. На південь з нього виїхали близько 50 одиниць автотранспорту, в тому числі і машини швидкої допомоги, на яких вивозили поранених.

Курди покидали місто через блокпости, які контролювали союзні Туреччини загони сирійської опозиції.

Нагадаємо, один з лідерів курдських "Сирійських демократичних сил" Редур Халіл заявив, що сирійські курди готові відійти з прикордонних з Туреччиною районів. За словами Халіла, курдські групи вийдуть з прикордонних районів на північному сході Сирії і виконають запропоноване США угоду про припинення вогню. При цьому курдська сторона виставила умову, згідно з яким турецькі війська повинні дозволити курдам евакуюватися з підконтрольних населених пунктів.

Раніше Туреччина і курди звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.

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