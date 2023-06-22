Турецька ліра оновила історичний мінімум після зміни фінансової політики Ердогана

Валюта подешевшала на 2,6% до 24,20 до долара після того, як ЦБ Туреччини підвищив свою основну ставку з 8,5% до 15%,

Як відзначає Reuters, центробанк скасував політику низьких ставок президента Тайіпа Ердогана, хоча посилення політики після виборів не виправдало очікувань.

На своєму першому засіданні під керівництвом нового керуючого Хафізе Гайє Еркана банк змінив курс після кількох років м'якої політики, коли ставка впала до 8,5% з 19% у 2021 році, незважаючи на стрімке зростання інфляції.

"Грошово-кредитне посилення буде й надалі посилюватися в міру необхідності, своєчасно та поступово, доки не буде досягнуто значного поліпшення прогнозу інфляції", - заявив комітет з політики банку після першого підвищення з початку 2021 року.

Сильне посилення залишилося нижчим за очікування, враховуючи середню оцінку зростання до 21%. Більшість економістів очікують на подальше підвищення ставок цього року, при цьому середній прогноз на кінець року складе 30%.

Підкреслюючи невідповідність між ринковими очікуваннями та грошово-кредитною політикою, ключова ставка центрального банку залишається нижчою за депозитні ставки, що досягають 40%. Річна інфляція у травні була трохи нижчою за 40%.

Зміна політики Ердогана

Ердоган закликав до зниження ставок протягом останніх двох років, що спровокувало валютну кризу наприкінці 2021 року. Ліра втратила 44% у 2021 році та 30% минулого року, незважаючи на зусилля центрального банку щодо протидії попиту на валюту за рахунок своїх валютних резервів.

Після своєї перемоги на виборах минулого місяця Ердоган дав зрозуміти, що готовий відмовитися від економічної політики, призначивши Мехмета Сімсека, якого високо цінують ринки, міністром фінансів, а Еркана, колишнього банкіра з Уолл-стріт, - головою центрального банку.

Минулого тижня Ердоган заявив, що схвалив кроки, які Сімсек зробить із центральним банком, давши зелене світло підвищенню ставок.

Чисті резерви центрального банку впали до рекордно низького рівня мінус 5,7 млрд доларів минулого місяця. Вони відновилися, оскільки цього місяця Анкара послабила контроль над ринком форекс, внаслідок чого ліра впала до рекордно низького рівня, а втрати цього року склали 21%.

Знецінювання ліри розпалювало інфляцію з 2021 року, внаслідок чого у жовтні минулого року вона досягла 24-річного максимуму 85,5%.

Деякі аналітики висловили сумнів у прагненні Ердогана відмовитися від своєї неортодоксальної політики.