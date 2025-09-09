ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Турецька ліра за 9 років подешевшала в 9 разів і стала дешевшою за гривню

Україна, Вівторок 09 вересня 2025 14:38
UA EN RU
Турецька ліра за 9 років подешевшала в 9 разів і стала дешевшою за гривню Фото: Ліра впала нижче гривні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економічна політика президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана призвела до рекордної інфляції та девальвації ліри. У підсумку українська валюта стала дорожчою за турецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ)

НБУ встановив на 9 вересня 2025 року курс гривні до ліри на рівні 0,9996 за 1 ліру. У березні 2016 року курс досягав 9,33 гривні за 1 ліру.
Турецька ліра за 9 років подешевшала в 9 разів і стала дешевшою за гривню

Турецька ліра 8 вересня ослабла до 41,2650 за долар, що стало новим історичним мінімумом. Валюта продовжує поступово втрачати позиції після року стабільного зниження, пише Reuters.

Економіка після кризи

Туреччина поступово виходить із затяжної кризи, що розпочалася 2018 року. Тоді політика низьких ставок призвела до зростання інфляції до 85% і різкого падіння ліри.

Із середини 2023 року нове керівництво Центробанку посилило політику, підвищивши ставку до 50%. Однак у липні почався новий цикл пом'якшення, коли ставку було знижено до 43%.

Зростання інфляції в серпні майже до 33% і несподівано високі темпи ВВП у другому кварталі змусили аналітиків прогнозувати уповільнення зниження ставок Центробанком. Очікується, що регулятор обмежиться зниженням лише на 200 базисних пунктів.

Новий прогноз уряду

Уряд Туреччини очікує сповільнення інфляції до 28,5% у 2024 році та до 16% у 2026 році. Досягти однозначних значень інфляції планується тільки 2027 року, що на рік пізніше за попередні прогнози.

Згідно з новою трирічною економічною програмою, зростання економіки сповільниться до 3,3% цього року через жорстку грошово-кредитну політику. Надалі очікується відновлення до 5% у 2028 році.

Віцепрезидент Джевдет Йилмаз, презентуючи програму в Анкарі, зазначив, що дезінфляція продовжиться до кінця року. Цьому сприятимуть бюджетна політика та помірне зростання цін на сировинні товари.

Він підкреслив, що влада час від часу втручається для згладжування "екстремальних" коливань валютного курсу. Однак у Туреччині зберігається плаваючий режим валютного курсу і відсутній цільовий рівень для ліри.

Влада також анонсувала структурні реформи, включно з розвитком цифрових і високотехнологічних галузей, "зеленою" трансформацією і підвищенням ефективності сільського господарства.

У березні 2016 року курс долара до гривні сягав 27,3 гривень. Після переходу НБУ до інфляційного таргерування та гнучкого курсу долар подешевшав до 23,3 грн/долар 2019 року. Долар подорожчав після початку війни. Протягом останнього року курс стабільний і становить 41,24 грн/долар на 9 вересня.

До кінця 2025 року аналітики очікують незначну девальвацію гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туреччина гривні
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України