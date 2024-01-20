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До Туреччини на зустріч з Ердоганом приїдуть президент Ірану та Путін, - ЗМІ

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини розраховує, що до нього з офіційними візитами приїдуть президент Ірану Ібрагім Раїсі та російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Türkiye.

Очікується, що Раїсі прибуде до Туреччини наприкінці січня, а Путін - у лютому. 

"Очікується, що 24 січня до Туреччини прибуде президент Ірану Ібрагім Раїсі, який відклав свій візит через теракт у місті Керман, а 12 лютого - Володимир Путін", - ідеться в матеріалі. 

Видання зазначає, що візит Раїсі є важливим етапом у продовженні діалогу на високому рівні між Іраном і Туреччиною та відповідною можливістю для обговорення питань спільного порядку денного.

"З огляду на 530-кілометровий кордон між Туреччиною та Іраном, дипломатичні джерела заявляють, що Раїсі буде передано прохання (Ердогана, - ред.) щодо ефективного продовження спільної боротьби з усіма терористичними організаціями, особливо з терористичною організацією "Робітнича партія Курдистану" та її продовженням в Ірані, "Партією вільного життя в Курдистані", - йдеться в матеріалі.

Також, видання зазначає, що одночасно з візитом Раїсі в Анкарі відбудеться 8-ме засідання Ради співробітництва високого рівня між Туреччиною та Іраном, за підсумками якого між обома країнами мають підписати "близько 10 угод у галузі культури, науки, медіа, внутрішніх справ, транспорту, торгівлі та економіки".

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