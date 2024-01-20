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В Турцию на встречу с Эрдоганом приедут президент Ирана и Путин, - СМИ

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции расчитывает, что к нему с официальными визитами приедут президент Ирана Ибрагим Раиси и российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Türkiye.

Ожидается, что Раиси прибудет в Турцию в конце января, а Путин - в феврале. 

"Ожидается, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, который отложил свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля - Владимир Путин", - говорится в материале. 

Издание отмечает, что визит Раиси является важным этапом в продолжении диалога на высоком уровне между Ираном и Турцией и соответствующей возможностью для обсуждения вопросов общей повестки дня.

"Учитывая 530-километровую границу между Турцией и Ираном, дипломатические источники заявляют, что Раиси будет передана просьба (Эрдогана, - ред.) об эффективном продолжении совместной борьбы со всеми террористическими организациями, особенно с террористической организацией "Рабочая партия Курдистана" и ее продолжением в Иране, "Партией свободной жизни в Курдистане", - говорится в материале.

Также, издание отмечает, что одновременно с визитом Раиси в Анкаре состоится 8-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном, по итогам которого между обеими странами должно быть подписано "около 10 соглашений в области культуры, науки, медиа, внутренних дел, транспорта, торговли и экономики".

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Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИран