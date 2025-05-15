У Туреччині землетрус: поштовхи відчувалися в Анкарі, куди прилетів Зеленський

У Туреччині сьогодні, 15 травня, стався землетрус. Його відчули в Анкарі, де зараз перебуває президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться в повідомленні Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD), повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

"Усі групи AFAD і відповідних відомств негайно розпочали обстеження на місцях. Станом на цей момент жодних негативних наслідків не зафіксовано. Висловлюю побажання якнайшвидшого відновлення нашим громадянам, які постраждали від землетрусу", - зазначив чиновник.

Таку інформацію підтвердив і міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая.

Встановлено, що осередок землетрусу знаходився на глибині 18,73 км, а поштовхи відчувалися в Анкарі та прилеглих провінціях.

За даними AFAD, о 15:46 у районі міста Конья зафіксували землетрус магнітудою 5,2.

Візит Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 травня, відвідав Туреччину. Він прилетів до Анкари, де вже зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський також пропонував зустріч російському диктатору Володимиру Путіну. Але той відмовився і відправив до Стамбула делегацію низького рівня.

Детальніше про можливу зустріч України і Росії в Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

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