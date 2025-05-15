В Турции землетрясение: толчки ощущались в Анкаре, куда прилетел Зеленский

В Турции сегодня, 15 мая, произошло землетрясение. Его почувствовали в Анкаре, где сейчас находится президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сказано в сообщении Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

"Все группы AFAD и соответствующих ведомств немедленно начали обследование на местах. По состоянию на данный момент никаких негативных последствий не зафиксировано. Выражаю пожелания скорейшего восстановления нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения", - отметил чиновник.

Такую информацию подтвердил и министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Установлено, что очаг землетрясения находился на глубине 18,73 км, а толчки ощущались в Анкаре и близлежащих провинциях.

По данным AFAD, в 15:46 в районе города Конья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2.

Визит Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 мая, посетил Турцию. Он прилетел в Анкару, где уже встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский также предлагал встречу российскому диктатору Владимиру Путину. Но тот отказался и отправил в Стамбул делегацию низкого уровня.

Детальнее о возможной встрече Украины и России в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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