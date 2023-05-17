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У Туреччині заявили, що "зернова угода" буде продовжена, - Bloomberg

Фото: в Туреччині заявили, що "зернова угода" буде продовжена (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Дію "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі, буде продовжена. Росія, яка блокувала процес, нібито дала згоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство із ключових портів через Чорне море, планують продовжити", - пише видання з посиланням на неназваних турецьких чиновників.

За інформацією Bloomberg, Росія "поки що погодилася залишитися в угоді".

Нагадаємо, що востаннє Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися продовжити дію "зернової угоди" у березні цього року. Тоді Україна заявила про продовження на 120 днів, але в підсумку Росія погодилася на 60-денний термін, а саме - до 18 травня.

Варто зазначити, що сторони проводили переговори щодо подальшого продовження угоди. Але Росія висувала свої вимоги. Зокрема, Москва вимагала в обмін відновити експорт російського аміаку через Україну маршрутом Тольятті - Одеса.

Попри критичний стан українська сторона цього тижня заявила, що переговори щодо продовження угоди продовжаться і можуть пройти найближчими днями в онлайн-форматі.

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