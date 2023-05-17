В Турции заявили, что "зерновое соглашение" будет продлено, - Bloomberg

"Соглашение, позволяющее Украине экспортировать продовольствие из ключевых портов через Черное море, планируют продлить", - пишет издание со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

По информации Bloomberg, Россия "пока согласилась остаться в соглашении".

Напомним, что в последний раз Украина, Турция, ООН и Россия договорились продлить действие "зернового соглашения" в марте этого года. Тогда Украина заявила о продлении на 120 дней, но в итоге Россия согласилась на 60-дневный срок, а именно - до 18 мая.

Стоит отметить, что стороны проводили переговоры по дальнейшему продлению соглашения. Но Россия выдвигала свои требования. В частности, Москва требовала в обмен возобновить экспорт российского аммиака через Украину по маршруту Тольятти - Одесса.

Несмотря на критическое состояние, украинская сторона на этой неделе заявила, что переговоры о продлении соглашения продолжатся и могут пройти в ближайшие дни в онлайн-формате.

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