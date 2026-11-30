У Туреччині заявили про падіння українського безпілотника на чайну плантацію у провінції Різі. Внаслідок вибуху у чотирьох розташованих поблизу будинках вибило вікна, проте обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN Turk.

Інцидент стався в ніч проти 29 листопада у селі Кепрюбаші, неподалік міста Чаелі. Безпілотник упав на територію чайної плантації.

Після повідомлення про подію на місце прибули співробітники жандармерії та медики. Силовики оточили район падіння, а вранці продовжили обстеження території.

За попередніми результатами дослідження уламків, фахівці встановили, що апарат має іноземне походження та відноситься до типу дронів-камікадзе, які використовує Україна.

Фрагменти безпілотника оглянули вибухотехніки, після чого зібрали та відправили на експертизу.

Детальніше про інцидент

Місцевий мешканець Меміш Карадуман розповів, що дрон упав приблизно об 01:30 за місцевим часом. Він повідомив про жандармерію, співробітники якої прибули на місце через 10–15 хвилин.

За словами чоловіка, він супроводжував силовиків, щоби показати їм дорогу до місця падіння. Під час огляду території правоохоронці виявили безпілотник на чайній плантації. Карадуман також зазначив, що внаслідок НП ніхто не загинув.

Турецькі спеціалісти продовжують вивчати уламки апарату, щоб встановити всі обставини інциденту.

Ситуація з безпекою у Чорному морі

Видання нагадує, що у серпні Туреччина закликала Україну та Росію запровадити мораторій на удари по торгових судах у Чорному морі.