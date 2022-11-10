У Туреччині завершують будівництво українського корвету "Гетьман Іван Мазепа" із металу "Азовсталі"

У Туреччині завершують будівництво корпусу майбутнього флагмана військово-морських сил ЗСУ, корвету "Гетьман Іван Мазепа". Він виготовлений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на заводах "Азовсталь" та "ММК ім. Ільча".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

"Коли у вересні 2021 року заклали корвет, ніхто не міг припустити, що вже за півроку метал його корпусу стане ексклюзивом. А потім "Метінвест" передав на виготовлення корвета 1000 тонн гарячекатаного листа: частину привезено безпосередньо з Маріуполя, а другу - з італійського Metinvest Trametal, де прокат виготовляли зі слябів "Азовсталі", - йдеться у прес-релізі компанії.

У компанії також нагадали, що зі сталі "Азовсталі" було збудовано безліч видатних споруд - новітнє укриття на ЧАЕС, захисні шлюзи для Венеції, один із найвищих хмарочосів Європи.

Корвет урочисто зійшов на воду у Стамбулі 2 жовтня. Незабаром він отримає сучасне озброєння і стане до лав ВМС ЗСУ. Саме з цього флагмана розпочнеться нова епоха українського флоту.

Як відомо, раніше останню партію металу, виготовленого на "Азовсталі", також направили на допомогу Україні: компанія "Метінвест" безкоштовно передала тонну сталі для виготовлення браслетів "Символ незламності".

Усі кошти від продажу браслетів (а українці розкупили їх за один день) було передано фандрейзинговій платформі UNITED24 для проекту "Армія дронів".