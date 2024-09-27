У Туреччині засудили до 865 років в’язниці забудовника, чиї будівлі зруйнував землетрус

У Туреччині одного із забудовників символічно засудили до 62 довічних термінів (865 років) позбавлення волі. Його будівлі були повністю зруйновані під час землетрусу на початку 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.
Як повідомляє видання, будівельного підрядника Хасана Альпаргюна, відповідального за один із житлових комплексів в місті Адана, засудили до 865 років позбавлення волі. Його визнали винним у "спричиненні смерті й пораненні багатьох людей з умислом".
Цей вирок став рекордним покаранням серед усіх вердиктів для турецьких забудовників і підрядників за підсумками катастрофічного землетрусу у лютому 2023 року.
У житловому комплексі Alpargün Apartment, за будівництво якого відповідав Альпаргюн, загинули 96 осіб.
Зазначається, що забудовник на момент землетрусу був на окупованій частині Кіпру - "Турецькій Республіці Північного Кіпру", державність якої визнає лише Туреччина. Його заарештували та повернули до Туреччини.
За даними слідства, він намагався вивести з Туреччини близько 2 млн доларів і хотів купити житло на Кіпрі.
Під час засідання суду Альпаргюн стверджував, що провів усі необхідні дослідження місцевості перед будівництвом. За його словами, у проекті були враховані вимоги регуляторного документа щодо сейсмічної стійкості від 1975 року і будівля не містила неякісних матеріалів.
Нагадаємо, 6 лютого південну та центральну частини Туреччини вразили катастрофічні землетруси, середня магнітуда коливань яких становила 7,8 бала. Внаслідок природного лиха загинули близько 50 тисяч людей.
Раніше ми повідомляли, що поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які несуть відповідальність за зруйновані під час землетрусів будівлі.
Крім того, в Туреччині поліція розпочала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що завалилися під час землетрусів.
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