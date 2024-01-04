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У Туреччині запропонували повернути смертну кару за вбивство жінок

Фото: у Туреччині запропонували повернути страту за вбивство жінок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччині необхідно повернути смертну кару для винних у вбивстві жінок. Довічного ув'язнення за такі злочини недостатньо.

Про це заявив генеральний прокурор верховного апеляційного суду Туреччини Бекір Шахін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Прокурор нагадав, що найсуворішим покаранням за злочини в Туреччині є довічне ув'язнення з обтяжливими обставинами. Раніше еквівалентом такого покарання була смертна кара.

За словами Шахіна, довічне ув'язнення за вбивство жінок не стримує інших людей від скоєння подібних злочинів.

"Я вважаю, що покаранням для засуджених (за вбивство жінок - ред.) має бути смертна кара. Смертна кара повинна бути покаранням за деякі злочини. Людина, яка зарізала вагітну жінку, повинна бути засуджена до смертної кари, а не до довічного ув'язнення з обтяжливими обставинами", - наголосив він.

Коли в Туреччині скасували смертну кару

Слід зазначити, що смертну кару в Туреччині заборонили 2004 року. Тоді країна впроваджувала реформи, необхідні для членства в Євросоюзі.

При цьому смертна кара не застосовувалася в Туреччині з 1984 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ізраїлі планують запровадити смертну кару для терористів.

 

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