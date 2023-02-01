В Туреччині відкрили справу проти скандального активіста, який спалив Коран

"Підозрювані скоювали акти публічного розпалювання суспільної ненависті та ворожнечі проти священних цінностей ісламської релігії - Корану та Пророка, а також відкрито ображали релігійні почуття певної частини населення", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначимо, що Едвін Вагенсвельд є представником правого руху "Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу" і 24 січня він розрізав копію Корану в Гаазі.

А Расмус Палудан протягом січня спалив дві копії Корану навпроти посольств Туреччини у Копенгагені і Стокгольмі.

Розслідування здійснюватиметься на підставі відповідних статей Кримінального кодексу Туреччини.

