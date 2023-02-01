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В Турции возбудили дело против скандального активиста, сжигавшего Коран

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Турция, Среда 01 февраля 2023 03:44
В Турции возбудили дело против скандального активиста, сжигавшего Коран Фото: в Турции открыли дело против политика, который сжег Коран (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении данско-шведского политика Расмуса Палудана и представителя правого движения Эдвина Вагенсвельда, уничтожавших копии Корана в Швеции, Нидерландах и Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Подозреваемые совершали акты публичного разжигания общественной ненависти и вражды против священных ценностей исламской религии - Корана и Пророка, а также открыто оскорбляли религиозные чувства определенной части населения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, что Эдвин Вагенсвельд является представителем правого движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" и 24 января разрезал копию Корана в Гааге.

А Расмус Палудан в течение января сжег две копии Корана напротив посольств Турции в Копенгагене и Стокгольме.

Расследование будет осуществляться на основании соответствующих статей Уголовного кодекса Турции.

Напомним, ранее в Стокгольме Палудан сжег Коран напротив посольства Турции. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки ее заявки на членство в НАТО.

Затем стало известно, что трехсторонние переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО с Турцией были прекращены на фоне сожжения Корана в Стокгольме.

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