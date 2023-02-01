В Турции возбудили дело против скандального активиста, сжигавшего Коран

Главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении данско-шведского политика Расмуса Палудана и представителя правого движения Эдвина Вагенсвельда, уничтожавших копии Корана в Швеции, Нидерландах и Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

"Подозреваемые совершали акты публичного разжигания общественной ненависти и вражды против священных ценностей исламской религии - Корана и Пророка, а также открыто оскорбляли религиозные чувства определенной части населения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, что Эдвин Вагенсвельд является представителем правого движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" и 24 января разрезал копию Корана в Гааге.

А Расмус Палудан в течение января сжег две копии Корана напротив посольств Турции в Копенгагене и Стокгольме.

Расследование будет осуществляться на основании соответствующих статей Уголовного кодекса Турции.