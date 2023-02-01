В Турции возбудили дело против скандального активиста, сжигавшего Коран
Главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении данско-шведского политика Расмуса Палудана и представителя правого движения Эдвина Вагенсвельда, уничтожавших копии Корана в Швеции, Нидерландах и Дании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
"Подозреваемые совершали акты публичного разжигания общественной ненависти и вражды против священных ценностей исламской религии - Корана и Пророка, а также открыто оскорбляли религиозные чувства определенной части населения", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отметим, что Эдвин Вагенсвельд является представителем правого движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" и 24 января разрезал копию Корана в Гааге.
А Расмус Палудан в течение января сжег две копии Корана напротив посольств Турции в Копенгагене и Стокгольме.
Расследование будет осуществляться на основании соответствующих статей Уголовного кодекса Турции.
Напомним, ранее в Стокгольме Палудан сжег Коран напротив посольства Турции. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки ее заявки на членство в НАТО.
Затем стало известно, что трехсторонние переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО с Турцией были прекращены на фоне сожжения Корана в Стокгольме.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.